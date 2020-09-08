Гусовский обратил внимание на сокращение расходов для больниц для увеличение выплат для зоопарка и парка в центре столицы.

Депутаты Киевсовета не поддержали изменения в бюджет города, поскольку те непрозрачные и имеют признаки коррупционных схем - считает депутат Киевского горсовета Сергей Гусовский, который будет баллотироваться на должность городского головы Киева.

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Депутат убежден, что под предлогом выплаты заработной платы работникам Киевпастранса и метрополитена, столичные чиновники пытаются дофинансировать темные сделки. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

«Под выборы власть хочет ускорить ремонт 300 объектов, нужны кредиты. Эти займы на 1.5 млрд грн должны пойти в спецфонд Киева. Депутаты такой кредит не согласовывают. Но куда идут деньги из спецфонда?

- Реконструкция и строительство трамвайной линии от ул. Гната Юры в ЗАО «Кислородный завод». Тендеры странным образом выигрывают структуры, связанные с вождями «Киевпасстранса».

- Велодорожка от Почтовой площади до моста Патона, 5 км за 184 млн грн.

- Подольско-Воскресенский мостовой переход, вечная стройка, которую отдали вообще без тендера. Это абсолютно непрозрачно и имеет признаки коррупционных схем и дофинансирования темных сделок », - отметил Сергей Гусовский.

Он также обратил внимание на сокращение расходов для больниц для увеличения выплат для зоопарка и парка в центре столицы.

«Для меня непонятно, почему местные власти решили увеличить финансирование на ремонт зоопарка и сократить расходы на реконструкцию туберкулезной больницы. Увеличить расходы на парк возле стеклянного моста и уменьшить финансирование больницы на Троещине. Поэтому совершенно очевидно, что депутаты не поддержали такие изменения в бюджет », - отметил депутат Киевсовета. «А власть, если на самом деле заботится о коммунальщиков, то вместо того, чтобы манипулировать избирателем и спекулировать на чувствительных вопросах выплаты зарплаты коммунальщикам, могла бы оформить этот вопрос отдельным решением. А прикрывать это все зарплатой коммунальщиков - как минимум подло», - подчеркнул Сергей Гусовский.

Ситуация вокруг Подольского моста

Строительство моста началось в 1993 году, но неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования. Проектная пропускная способность нового Подольско-Воскресенского мостового перехода составит 60 000 авто в сутки.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах в конце 2020 года открыть автомобильную часть мостового перехода.

7 августа Кличко сообщил, что со строительной площадки Подольско-Воскресенского моста в Киеве злоумышленники вывезли 12 новых груз.

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Автор: УНИАН