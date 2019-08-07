На Донетчине у избирателей забрали «подарки» кандидата от ОПЗЖ после его поражения на выборах - соцсети

Об эпизоде сообщил глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин.

В Донецкой области (округ №51) кандидат в народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа – по жизни» Андрей Алеша перед выборами «подарил» жителям электроинструмент, но после его поражения это имущество у избирателей отобрали.

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Об этом в Facebook сообщил глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин.

«В этом фото вся суть взаимоотношений между путинской бывшей "партией регионов", а ныне "...за жизнь", и их избирателем. Первые почти насилуют вторых, а вторые заглядывают в глаза и продолжают терпеть с любовью. Путинський кандидат А.Алеша "подарил" жителям электроинструмент, а какой-то парень через три дня после выборов, забрал!», – отметил он.

Веселкина также обнародовал копию соответствующей расписки.

Победу в одномандатном избирательном округе №51 на выборах в Раду одержал самовыдвиженец Александр Ковалев. Андрей Алеша стал лишь шестым, набрав 7,50% голосов.