На скандальном округе Донетчины обнаружили заполненные бюллетени сразу за трех кандидатов

Полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации избирательных документов.

В Покровске Донецкой области в одном из домов обнаружили 4 заполненные бюллетени относительно внеочередных выборов народных депутатов Украины.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

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Следственно-оперативная группа задокументировала факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени. Все обнаруженные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация избирательных документов).

Как сообщал УНИАН, в одномандатном избирательном округе №50 в Покровске Донецкой области члены избирательной комиссии не выполнили решение суда о повторном подсчете голосов на трех участках. В связи с чем полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 382 (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу) Уголовного кодекса Украины.

2 августа Центризбирком установил бездействие ОИК ОВО № 50 по установлению итогов голосования и решил, что полномочия указанной ОИК будет осуществлять ЦИК. Члены Центризбиркома отбыли на избирательный округ в Покровске, чтобы забрать необходимые документы.

4 августа ЦИК провела повторный подсчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50.