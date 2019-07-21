"Это бред": Вакарчук ответил на слухи о намерении отказаться от мандата в случае прохождения его партии в ВР
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал бредом слухи о том, что он намерен отказаться от депутатского мандата в случае прохождения партии «Голос» в парламент.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после голосования на парламентских выборах в Киеве.
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На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что в случае прохождения в Верховную Раду он намерен отказаться от мандата и продолжить заниматься концертной деятельностью, Вакарчук ответил: «Эти слухи – это бред».
Как сообщал УНИАН, по данным из 181 избирательного округа, по состоянию на 12:00 явка на внеочередных парламентских выборах составляет 19,18%.