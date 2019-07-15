Появился свежий рейтинг политсил: "Голос" опережает "Европейскую солидарность" и "Батькивщину"

Лидером электоральных симпатий является «Слуга народа», за эту партию готовы проголосовать около трети всех респондентов и 42% из числа тех, кто намерен принимать участие в голосовании.

Если бы выборы в парламент состоялись на прошлой неделе, то проходной барьер преодолели бы 5 партий.

Об этом свидетельствуют обнародованные результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 11 июля 2019 года.

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Так, чаще всего избиратели намерены отдать свой голос на выборах в Верховную Раду Украины за политическую партию «Слуга народа» (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать). За партию «Оппозиционная платформа - за жизнь» намерены проголосовать, соответственно, 9,7% и 12,5%, за партию «Голос» - 7,0% и 8,8%, за партию «Европейская Солидарность» - 6,1% и 8,3%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 6,1% и 7,0%.

При этом, за рамки попадания в парламент попадают партия «Сила и честь» - за нее готовы проголосовать 3,7% и 4,6% из числа тех, кто определился и хочет проголосовать. Меньшие проценты набирают «Оппозиционный блок» - соответственно, 3,0% и 3,8%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - соответственно, 1,9% и 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,0% и 2,4%, за партию «Украинская стратегия Гройсмана» - 1,5% и 2,0%, за партию «Гражданская позиция» - 1,6% и 1,8%, за партию «Объединение «Самопомич» - 1,5% и 1,4%, за «Партию Шария» - 1,0% и 1,2%.

Каждую из остальных партий намерены поддержать менее 1% избирателей.

Как отмечают социологи, на время проведения опроса 13,7% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Наибольшую поддержку партия «Слуга народа» имеет в Южном регионе (здесь ее собираются голосовать 40,1% всех опрошенных) и в Центральном регионе (35,3%). Партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» в наибольшей степени поддерживают на востоке (20,5%) и на юге (16,1%), то же самое касается и «Оппозиционного блока» (соответственно, 6,4% и 5,0%). За партию «Голос» чаще всего готовы голосовать жители Западного региона (13,6%), за партию «Европейская солидарность» - жители Западного (9,9%) и Центрального (7,0%) регионов, за ВО «Свобода» - жители Западного региона (5,2%).

Чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию «Слуга народа» (ее поддержка растет от 20,9% среди тех, кому 60 и более лет, до 44,8% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет). Партия «Голос» имеет наименьшую поддержку в старшей возрастной группе (60 и более лет, где за нее готовы проголосовать только 3,6%, тогда как в других возрастных группах - от 6,9% до 9,9%. Электоральная поддержка партий «Оппозиционная платформа - За жизнь», ВО «Батькивщина», «Сила и честь» больше всего выражена в старших возрастных группах.

Было опрошено 2 тыс. 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.