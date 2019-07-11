Кандитат в нардепы Леонов пригласил президента на самый масштабный забег по Трассе Здоровья

17:41, 11 июля 2019
Выборы 2019
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facebook.com/sluganarodu.alexeyleonov.135

“Спорт - не только физическое развитие. Он объединяет всех, как и политика нашего Президента. Нам нужна здоровая, сильная и счастливая страна. На личном примере показываем, что вести здоровый образ жизни – это круто, быть едиными - это круто”, - заявил Леонов. 

По подсчетам организаторов, в забеге примут участие более тысячи одесситов и гостей города. 

Также в забеге примет участие известный украинский бизнесмен Андрей Онистрат.

Напомним, согласно последним социальным опросам Алексей Леонов уверенно обходит своего конкурента на округе и выигрывает в 135 округе. 

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