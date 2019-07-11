Кандитат в нардепы Леонов пригласил президента на самый масштабный забег по Трассе Здоровья

13 июля кандидат по 135 мажоритарному округу от партии «Слуга Народа» Алексей Леонов организует самый масштабный забег по Трассе Здоровья, на который лично пригласил президента Владимира Зеленского.

Приглашение на мероприятие кандидат опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

“Спорт - не только физическое развитие. Он объединяет всех, как и политика нашего Президента. Нам нужна здоровая, сильная и счастливая страна. На личном примере показываем, что вести здоровый образ жизни – это круто, быть едиными - это круто”, - заявил Леонов.

По подсчетам организаторов, в забеге примут участие более тысячи одесситов и гостей города.

Также в забеге примет участие известный украинский бизнесмен Андрей Онистрат.

Напомним, согласно последним социальным опросам Алексей Леонов уверенно обходит своего конкурента на округе и выигрывает в 135 округе.