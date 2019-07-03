Шарий последние 7 лет не проживает в Украине - СБУ

Служба безопасности Украины предоставила Центризбиркому соответствующую информацию касаемо блогера.

Видеоблогер Анатолий Шарий не проживает на территории Украины с 2012 года, что делает невозможным его участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Это следует из письма исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова руководству Центральной избирательной комиссии Украины, опубликованного на сайте СБУ.

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Как выяснили в ведомстве, Шарий выехал за пределы Украины 24 января 2012 года через пункт пропуска "Зерновое" в Сумской области и с тех пор в Украину обратно не въезжал.

"Таким образом, с учетом вышеизложенного считаем, что Шарий начиная с 24.01.2012 на территории Украины не находился", - отмечается в письме.

Как сообщал УНИАН, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что, хотя Центральная избирательная комиссия уже направила в печать бюллетени на выборы Верховной Рады, это не будет препятствием для отмены регистрации кандидатов, например, экс-главы Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева или блогера Анатолия Шария.