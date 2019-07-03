Бюллетени для выборов Рады уже в печати, но регистрация Клюева и Шария еще может быть отменена - ЦИК

Это, отметила Бернацкая, состоится в случае получения от правоохранителей дополнительной информации, которая докажет, что они не проживали в Украине.

Центральная избирательная комиссия уже направила в печать бюллетени на досрочные выборы в Верховную Раду, однако это не будет препятствием для отмены регистрации кандидатов, например, экс-главы Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева.

Об этом в эфире "Громадского" заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

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По ее словам, 2 июля уже была критическая ситуация», поэтому ЦИК направила бюллетени в печать, чтобы не сорвать голосование.

«Бюллетени уже в печати, но это не мешает нам отменить регистрацию кандидата и просто поставить напротив его фамилии, например, господина Клюева, штамп – выбыл», – сказала Бернацкая.

Секретарь ЦИК отметила, что в случае поступления дополнительной информации от правоохранителей, которая докажет, что Клюев и блогер Анатолий Шарий не проживали в Украине, Центризбирком отменит их регистрацию.

Отметим, что заседание ЦИК состоится 3 июля, начало в 19:00. На нем могут отменить регистрацию Клюева.

Как сообщал УНИАН, член Центральной избирательной комиссии Леонтий Шипилов считает письма министра внутренних дел Украины Арсена Авакова относительно непроживания бывшего народного депутата от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева в Украине в течение последних 5 лет возможным основанием для отмены его регистрации кандидатом в народные депутаты.