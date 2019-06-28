ЦИК зарегистрировала Руслана Щербаня кандидатом в депутаты по 60 округу

В парламент Щербань идёт с целью решения экономических и социальных проблем своего округа.

21 июня ЦИК зарегистрировала кандидатом по 60 округу Руслана Щербаня. Новость получила широкий резонанс в СМИ, поскольку кандидат – сын Евгения Щербаня, народного депутата Украины и одного из самых успешных бизнесменов Донецка, расстрелянного в 1996 году.

В Верховную раду Руслан Щербань идёт с целью решения экономических и социальных проблем своего округа. Он включает Никольский, Мангушский, Бойковский, Новоазовский районы, Волновахский район и часть Мариуполя. Будущий депутат заявляет о намерении сконцентрироваться на наиболее острых социальных проблемах населения Донецкого региона и Украины.

Руслан Евгеньевич Щербань – человек достаточно непубличный, однако его деятельность говорит сама за себя: он был депутатом трёх созывов Донецкого областного совета, где являлся членом комиссии по вопросам экономического развития и бюджета региона. В рамках депутатских полномочий реализовывал программы, направленные на развитие жилищно-хозяйственной и медицинской инфраструктуры и образования. Является главой благотворительного фонда имени Евгения Щербаня и активно занимается решением социальных проблем.

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Последние четыре года, Руслан Щербань сражался с произволом властей и неправомерными решениями Нацбанка, ликвидировавшего ПАТ «АКБ «Капитал» в рамках «большой чистки» банковской системы Украины. Судебные тяжбы проходили во всех инстанциях и дошли до Верховного суда Украины – 11 июня 2019 года было принято окончательное решение – банк был ликвидирован незаконно, и решение банковского регулятора отменено.

Ситуация с банком интересна тем, что это – едва ли не единственный прецедент в Украине, когда незаконность действий Нацбанка была доказана в судебном порядке. Во многом такая несправедливость и сподвигла Руслана Щербаня идти в большую политику, где открываются гораздо большие возможности и перспектива борьбы за справедливость.

Параллельно Руслан Щербань занимался рядом социальных программам – основал в Володарском районе Донецкой области благотворительный фонд «Ветеран», помогал ветеранам войны и труда, малообеспеченным, патронировал незащищённые слои населения своего округа. Инициировал проведения ряда районных конкурсов, в том числе конкурса «Лучший ученик года», способствуя повышению престижности образования в школах Донецкого края и учебного процесса как такового.

Как депутат Руслан Щербань собирается и дальше опекаться детьми, малообеспеченными и ветеранами, заниматься вопросами альтернативного топлива, улучшать социальную и финансовую защиту населения своего округа, способствовать экономическому развитию Донецкого региона и Украины.