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"Слуга народа" объявила постпраймериз: украинцев призывают проверить список партии

20:17, 10 июня 2019
Выборы 2019
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Общественность призывают проанализировать список партии "Слуга народа" / фото УНИАН

Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

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"Если вы считаете, что кто-то из 100 претендентов избирательного списка не достоин быть в нем и на это есть объективные причины, напишите нам об этом!" – отмечают в партии.

Как сообщал УНИАН, 9 июня "Слуга народа" президента Владимира Зеленского во время съезда в Ботаническом саду Киева обнародовала сотню кандидатов, которые по списку партии будут принимать участие в досрочных выборах Верховной Рады 21 июля 2019 года.

Также была названа десятка кандидатов, которые рассматриваются для выдвижения в мажоритарных избирательных округах.

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Теги: #парламентские выборы 2019#Слуга народа