"Слуга народа" объявила постпраймериз: украинцев призывают проверить список партии
20:17, 10 июня 2019Выборы 2019
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Политсила спрашивает у общественности, есть ли в ее избирательном списке недостойный кандидат.
Общественность призывают проанализировать список партии "Слуга народа" / фото УНИАН
Партия "Слуга народа" заявила о начале постпраймериз. Политсила призывает украинцев проверить ее избирательный список.
Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.
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"Если вы считаете, что кто-то из 100 претендентов избирательного списка не достоин быть в нем и на это есть объективные причины, напишите нам об этом!" – отмечают в партии.
Как сообщал УНИАН, 9 июня "Слуга народа" президента Владимира Зеленского во время съезда в Ботаническом саду Киева обнародовала сотню кандидатов, которые по списку партии будут принимать участие в досрочных выборах Верховной Рады 21 июля 2019 года.
Также была названа десятка кандидатов, которые рассматриваются для выдвижения в мажоритарных избирательных округах.
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