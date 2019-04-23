У Зеленского рассказали о "черпачках коричневой жижи" от Порошенко

Политконсультант «ЗеКоманды» прокомментировал новые выпады действующего президента в сторону Зеленского.

Действующий президент Украины Петр Порошенко даже после своего поражения на выборах продолжает «лить грязь» на будущего главу государства Владимира Зеленского.

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Об этом в Facebook заявил политконсультант команды Зеленского Дмитрий Разумков.

«Президент после оглашения экзит-поллов протягивает одну руку, говоря, что признаёт победу Зеленского (а как не признать, разрыв в 3 раза), а другой – продолжает набирать в черпачок коричневую жижу и выливать её за шиворот Владимиру Александровичу», – отметил он.

Разумков привел целый ряд подобных инсинуаций в сторону Зеленского.

«Первый черпачок. Решение суда по ПриватБанку. Но протяжении нескольких лет команда президента пиарилась на том, что почти осуществила реформу судебной системы. Так вот, теперь этот «реформированный» президентом суд, принимает решение о том, что национализация банка была незаконной. Исходя из этого есть четыре варианта, или кто-то из «кураторов АП по судам» договорился с Коломойским, или так подложили свинью новому президенту, или никто систему не смог до конца реформировать, и она такая как была, или национализация была осуществлена с нарушениями процедур. Вопрос: при чем тут Зеленский?», – указал он.

«Второй черпачок. Посыл от Порошенко о том, что надо защищать европейский выбор Украины от реваншистов. Не надо… Так как именно «фантастична команда президента» пыталась сделать спарринг-партнеров на выборах из отдельных их представителей, и именно Зеленский эту конструкцию поломал… Надо защищать от коррупции, от схем, от кумовства, от мародёрства в армии, от много еще чего. А вот с вектором развития страны все понятно – это путь в Европу, и тут Украина сделала своё окончательное решение», – продолжи Разумков.

«Третий черпачок. Решения КС или «предсказания» Порошенко решений КС. Пётр Алексеевич прогнозирует, что суд отменит электронное декларирование и это приведет к потере безвиза… Вопрос, а кто делегировал в Конституционный суд этих судей? Не пока еще легитимный гарант Конституции? Не Рада, на которую до последнего времени у Порошенко было полное влияние? 6 судей квота президента, 6 - Рады и это пока их ответственность, а не новой власти. И еще, на ком политическая ответственность за то, что эти же судьи «помножили на «0» статью о незаконном обогащении? Это и есть настоящий «реваншизм» от команды Порошенко», – подчеркнул представитель «ЗеКоманды».

«Четвертый черпачок. Про извинения. Тут Петр Алексеевич прав… Ждем. За Гладковских, за борды с Путиным, за оскорбления 73% избирателей страны, за отмену статьи о незаконном обогащении и за многое другое… Но ждать, видимо, нам долго…», –заключил Разумков, намекнув, что подобные «черпачки» будут вбрасываться и дальше.

«Знаем, что они будут… Но не боимся. Это не легкий путь, который нам с вами придётся пройти. И у нас это получится, какие б палки нам в колеса не вставляли…», –заключил политконсультант.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработала 99,87% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45%.