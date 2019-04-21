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Зеленский рассказал о своих первых шагах на посту президента (видео)

21:07, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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По результатам экзит-полов, Зеленский лидирует на выборах / фото УНИАН

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, который, по данным экзит-полов, побеждает во втором туре выборов, ответил на вопрос о своих первых шагах на новой должности.

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"Мы будем делать все для Украины - мы ее объединили. Мы собрали большую команду, которая будет работать ради украинского народа. Я стану гарантом Конституции. Мы будем защищать нашу страну. Мы будем делать все, чтобы прекратить огонь на Донбассе. Будем делать законопроекты, бороться с коррупцией", - заявил Зеленский, слова которого передает ТСН.

Также он анонсировал свою поездку по Украине. "Я хочу увидеть каждый город, каждую область Украины, поговорить с людьми об их проблемах. И мы будем это решать с моей честной демократической молодой командой", - рассказал кандидат.

На вопрос, был ли результат неожиданностью для него, заявил, что "немножечко ожидали". Зеленский подчеркнул, что "результат серьезный и очень ответственный". "Это результат не только мой, но всей нашей команды. И это результат народа Украины", - подытожил политик.

Ранее Зеленский выступил с первой речью после обнародования результатов. "Я обещаю, что никогда не подведу вас всех", - сказал он. 

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Теги: #выборы#выборы в Украине#Владимир Зеленский