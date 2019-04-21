Зеленский выступил с первой речью после экзит-пола (видео)

Также Зеленский поблагодарил свою команду, экспертов, наблюдателей и "Квартал-95".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поблагодарил семью и пообещал всем, что никогда не подведет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после обнародования результатов экзит-пола на "1 + 1", которые указывают на его победу в выборах.

"Мы сделали это вместе", - сказал он и поблагодарил своих родителей, жену и родителей жены.

Благодаря жену, он пошутил: "Если бы она раньше услышала обо мне все, что говорили, видимо, она не вышла бы за меня".

Также Зеленский поблагодарил, в частности, свою команду, штаб, экспертов, наблюдателей и "Квартал-95".

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Кроме того, он поблагодарил правоохранителей за "честную службу" и СБУ - за то, что они его "держали в тонусе".

"Спасибо всем нашим военным и волонтерам за то, что вы храните Украину", - сказал Зеленский и поблагодарил также всех украинцев, которые его поддержали, и всех украинцев, которые "сделали другой выбор".

"Я обещаю, что никогда не подведу вас всех", - подчеркнул Зеленский.

Как свидетельствуют данные Национального экзит-пола, по состоянию на 18.00 за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали – 73,2%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 25,3% избирателей.