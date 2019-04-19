Порошенко заявил, что ни один из его друзей не имеет отношения к коррупции

Порошенко напомнил, что президент создает необходимые условия для справедливого судопроизводства, следственных органов, честного и непредвзятого расследования.

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко заверяет, что ни один из его друзей не имеет отношения к коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время публичных дебатов со своим оппонентом, кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь никакого отношения к коррупции. А как только будет какое-либо обоснованное подозрение, он перестанет быть моим другом, и виновный будет сидеть в тюрьме. Друг это или партнер - не важно. Это принципы демократического государства», - сказал Порошенко, отвечая на вопрос Зеленского.

При этом Порошенко напомнил, что президент создает необходимые условия для справедливого судопроизводства, следственных органов, честного и непредвзятого расследования.

«И я делал и буду делать все, что от меня зависит», - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

29 марта журналисты программы "Схемы. Коррупция в деталях" обнародовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике.

Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела экс-народного депутата Дмитрия Крючкова, следствие в отношении которого уже проводило несколько лет назад Национальное антикоррупционное бюро. Из расследования "Схем" не понятно, как аудиозаписи попали к журналистам. По их словам, на аутентичность их проверили эксперты в США. Экспертиза, по их словам, доказала высокую вероятность подлинности голосов.

Порошенко заявлял о своей непричастности к коррупционным схемам, в том числе в Оборонпроме и энергетике.