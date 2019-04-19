Между фан-зонами Порошенко и Зеленского произошел спор из-за языка выступления артистов

На стадионе «Олимпийский», где должны состояться дебаты кандидатов в президенты, заработала сцена Зеленского.

На НСК «Олимпийский», где должны состояться дебаты кандидатов в президенты, заработала сцена, с которой должен выступать шоумен Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент УНИАН, на сцену вышел ведущий и, обращаясь к сторонникам Зеленского, спросил, на чем они приехали: на метро или на автомобиле, намекая, что оппонентов привезли на автобусах.

Во время выступления группы «Мачете» на этой сцене сторонники кандидата в президенты Петра Порошенко скандировали «Ганьба!».

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Следует заметить, что возле сцены, на которой должен выступить Зеленский, собралось около 150 человек. Возле сцены, на которой планируется выступление Порошенко, стоит около 500 человек.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов.

Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00.

Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.