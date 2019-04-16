Украинцы все еще смотрят российское ТВ: в "Опоре" оценили влияние России на выборы в Украине

Очень большое количество украинцев и дальше смотрит российское телевидение, отметили в «Опоре».

Россия это является очень весомым игроком на выборах президента Украины.

Такое убеждение высказала глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает «Обозреватель».

При этом, по ее словам, это воздействие пока нельзя пока оценить полноценно, но у нее ощущение, что «оно гораздо серьезнее, чем просто коммуникация».

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«К сожалению, во-первых, очень большое количество украинцев и дальше смотрит российское телевидение, в частности и политические ток-шоу. Если пользоваться прогнозами, которые готовит детектор-медиа, например, они отслеживают все ток-шоу, контент, ключевые сообщения, украинские выборы – это топ-тема. Когда их потребляют через призму видения и оценок украинские зрители, к сожалению, это также влияет на их волеизъявление», – отметила Айвазовская.

Политические заявления на уровне президента, премьер-министра Российской Федерации, тех или иных должностных лиц, регистрация законопроекта о признании украинских выборов нелегитимными – это также, по ее оценке, являются факторами влияния и давления.

Она добавила, что на целевую аудиторию кандидата Юрия Бойко также повлияли поездки в Москву.