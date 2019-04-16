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Украинцы все еще смотрят российское ТВ: в "Опоре" оценили влияние России на выборы в Украине

04:29, 16 апреля 2019
Выборы 2019
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В «Опоре» оценили влияние России на выборы в Украине / фото УНИАН

Такое убеждение высказала глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает «Обозреватель».

При этом, по ее словам, это воздействие пока нельзя пока оценить полноценно, но у нее ощущение, что «оно гораздо серьезнее, чем просто коммуникация».

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«К сожалению, во-первых, очень большое количество украинцев и дальше смотрит российское телевидение, в частности и политические ток-шоу. Если пользоваться прогнозами, которые готовит детектор-медиа, например, они отслеживают все ток-шоу, контент, ключевые сообщения, украинские выборы – это топ-тема. Когда их потребляют через призму видения и оценок украинские зрители, к сожалению, это также влияет на их волеизъявление», – отметила Айвазовская.

Политические заявления на уровне президента, премьер-министра Российской Федерации, тех или иных должностных лиц, регистрация законопроекта о признании украинских выборов нелегитимными – это также, по ее оценке, являются факторами влияния и давления.

Она добавила, что на целевую аудиторию кандидата Юрия Бойко также повлияли поездки в Москву.

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Теги: #Украина#выборы