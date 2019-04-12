Журналистка заговорила о возможном срыве выборов в Украине

Штаб Порошенко перед вторым туром выборов решил делегировать в участковые избирательные комиссии не более двух кандидатур, что может стать причиной срыва выборов, пишет журналистка.

Накануне второго тура выборов избирательные комиссии переукомплектовуются из представителей двух фаворитов. Так, штабы Петра Порошенко по Центральной и Южной Украине дали распоряжение отправлять в избирательные комиссии всего по две кандидатуры - вместо шести (малые), семи (средние) и восьми (большие) на участок.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Соня Кошкина. В случае дефицита членов комиссии, говорит она, ЦИК будет вынуждена самостоятельно решить эту проблему и добрать людей.

Журналистка предположила, что это могло быть сделано штабом Порошенко с двумя целями.

Возможно, пишет журналистка, в команде действующего президента поняли вероятность проигрыша и решили сэкономить перед фиаско.

"Второй (отчаянный, но право на жизнь - как версия - тоже имеет): сознательные действия для срыва выборов, поскольку если в день голосования членов комиссии будет меньше девяти, участок попросту не откроется", - отмечает Кошкина.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, состоявшихся 31 марта.

По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей.

Повторное голосование на очередных выборах президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля.