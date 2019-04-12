Журналистка заговорила о возможном срыве выборов в Украине
Накануне второго тура выборов избирательные комиссии переукомплектовуются из представителей двух фаворитов. Так, штабы Петра Порошенко по Центральной и Южной Украине дали распоряжение отправлять в избирательные комиссии всего по две кандидатуры - вместо шести (малые), семи (средние) и восьми (большие) на участок.
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Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Соня Кошкина. В случае дефицита членов комиссии, говорит она, ЦИК будет вынуждена самостоятельно решить эту проблему и добрать людей.
Журналистка предположила, что это могло быть сделано штабом Порошенко с двумя целями.
Возможно, пишет журналистка, в команде действующего президента поняли вероятность проигрыша и решили сэкономить перед фиаско.
"Второй (отчаянный, но право на жизнь - как версия - тоже имеет): сознательные действия для срыва выборов, поскольку если в день голосования членов комиссии будет меньше девяти, участок попросту не откроется", - отмечает Кошкина.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, состоявшихся 31 марта.
По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей.
Повторное голосование на очередных выборах президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля.