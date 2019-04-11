Порошенко заговорил о российском влиянии на украинские выборы

По словам президента, механизм и реальные последствия этого влияния еще предстоит тщательно изучить и проанализировать.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что полностью избежать российского влияния на выборы в Украине не удалось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по вопросам безопасности.

«Я должен признать, что несмотря на все наши усилия, нам не удалось полностью избежать российского влияния на украинские выборы», - сказал он.

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По словам президента, механизм и реальные последствия этого влияния еще предстоит тщательно изучить и проанализировать.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта.

По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,40%, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко – 11,67%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко – 6,91%, за самовыдвиженца Игоря Смешко – 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,48%, за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула – 4,15%, за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского – 1,62%.

Все другие кандидаты на пост президента получили менее 1% голосов избирателей.

ОБСЕ признала выборы президента Украины конкурентными и свободными.

Повторное голосование на очередных выборах президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля.