Политик подчеркнул, что демократичность выборов Ппрезидента Украины – это не просто выбор украинского народа, “это еще и подтверждение того, что Украина является действительно европейским демократическим государством”

Лидер партии “Народный фронт”, основатель Фонда “Открой Украину” Арсений Яценюк назвал красные линии для победителя президентских выборов, которые им не позволят перейти.

"Кто бы не стал президентом, его цели должны совпадать с целями, которые поставил украинский народ: независимость, членство в ЕС и НАТО, справедливость, экономический успех Украины, - заявил Яценюк, открывая 12-й Киевский Безопасностный Форум.

Политик подчеркнул, что демократичность выборов президента Украины – это не просто выбор украинского народа, “это еще и подтверждение того, что Украина является действительно европейским демократическим государством”: “Это стандарт высокого качества и подлинной демократии”.

“Мы достойно прошли первый тур выборов президента Украины. Мы ожидаем, что будет объявлен новый победитель во втором туре. Кто бы не стал Президентом Украины, перед ним предстанут невероятные вызовы”, - сказал лидер “Народного фронта”.

“Тот, кто проиграет, должен поддержать нового президента - в том случае, если цели нового президента совпадают с теми целями, которые поставил украинский народ”, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Касательно этих целей он подчеркнул на нескольких реперных точках: “Это реперные точки не политические. Они те, которые народ Украины выстрадал. Это реперные точки и ценности, за которые народ Украины борется”.

“Первое – это независимость и территориальная целостность украинского государства, это ее защита и оборона. Второе – это членство Украины в Европейском Союзе и НАТО”, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Третье, по его убеждению – “это справедливость в нашем государстве”: “Две украинские революции были связаны с тем, что было наступление на ключевые права и свободы человека и гражданина, на наши чувства достоинства и справедливости”.

Четвертое, по его словам, – это “экономический успех Украины и каждого украинца”.

Попытки нарушить эти принципы, подчеркнул Арсений Яценюк, - “это красные линии, которые мы никогда никому не дадим перейти”.