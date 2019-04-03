ЦИК приняла оригиналы протоколов с 97 избирательных округов

Сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий еще 78 территориальных округов.

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в 97 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий 78 территориальных округов: №№14, 17 (Винницкая область), №№22, 23 (Волынская область), №№24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (Днепропетровская область), №№47, 48, 50, 52, 57, 58, 59 (Донецкая область), №№62, 63 (Житомирская область), №72 (Закарпатская область), №№85, 87, 89 (Ивано-Франковская область), №№90, 91, 93, 96 (Киевская область), №№101, 102 (Кировоградская область), №№106, 112 (Луганская область), №№116, 122, 123, 126 (Львовская область), №№133, 135, 136, 140, 143 (Одесская область), №№144, 147, 150, 151 (Полтавская область), №№152, 155 (Ривненская область), №№157, 158, 159, 160 (Сумская область), №№163, 164, 165, 167 (Тернопольская область), №№172, 173, 174, 176, 178, 179 (Харьковская область), №183 (Херсонская область), №№188, 190 (Хмельницкая область), №№194, 200 (Черкасская область), №203 (Черновицкая область), №№205, 210 (Черниговская область), №№212, 221 (Киев).

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В заседании ЦИК объявлен перерыв.

Таким образом, по состоянию на 16.00 3 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 97 территориальных избирательных округов.

Как сообщал УНИАН, голосование на выборах президента Украины состоялось 31 марта.