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В Киеве разгорелся скандал из-за ручек с исчезающими чернилами на выборах - соцсети (видео)

17:15, 31 марта 2019
Выборы 2019
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Ролик инцидента появился в сети / Скриншот

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Видео скандала опубликовало на своей странице в Facebook сообщество "ЄвроМайдан - EuroMaydan".

"Киев, 417 участок в Днепровском районе, ручки с исчезающими чернилами", - говорится в описании к видео.

Работницы комиссии заявили, что эту ручку им подложили на стол.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

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Теги: #Киев#выборыпогода в Киеве