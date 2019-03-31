Украинцы в США начали голосовать на выборах президента (фото)

Открылся заграничный избирательный участок в Вашингтоне.

Украинцы в Соединенных Штатах Америки начали голосовать на выборах президента Украины.

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Об этом Посольство Украины в США сообщает в Facebook.

"Украинцы Америки начали голосовать на выборах президента Украины. Открылся заграничный избирательный участок в городе Вашингтон 900089", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования на территории Украины открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.