Жена Гриценко не смогла проголосовать на выборах с первого раза (фото)

По словам заместителя председателя ЦИК, Юлия Мостовая есть в списках избирателей на избирательном участке 800017, что в Голосеевском районе Киева, под номером 1269.

В Центризбиркоме заявили, что супруга кандидата в президенты Украины от партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко Юлия Мостовая есть в списках избирателей и может проголосовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский.

"В СМИ появилась информация по поводу невозможности принять участие в голосовании Юлии Владимировны Мостовой", - отметил он.

По результатам проверки, проведенной ЦИК, Мостовая есть в списках избирателей на избирательном участке 800017, что в Голосеевском районе Киева, под номером 1269.

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"Поэтому мы можем пригласить Юлию Владимировну еще раз, чтобы она проголосовала", - сказал Конопольский.

Как сообщает "Радио Свобода", жене Гриценко уже сообщили о том, что ее фамилия есть в списках, она смогла проголосовать.

"Юлия Мостовая, жена Анатолия Гриценко, не смогла проголосовать, поскольку не нашли в списке. Через некоторое время наблюдатели сообщили в частности нам, журналистам, о том, что все-таки нашли Юлию Мостовую, и ей тоже сообщили о том, что она есть в списке. И вот она пришла для того, чтобы сделать свой выбор", – говорится в сообщении.

Ранее Гриценко на своей странице в Facebook заявил, что они с женой вместе пришли на участок, чтобы проголосовать, но Мостовой в списках избирателей не оказалось.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.