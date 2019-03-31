Гриценко проголосовал, однако его жену не нашли в списках избирателей (фото, видео)

По словам жены Гриценко Юлии Мостовой, она всю жизнь была прописана и голосовала на одном участке.

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко проголосовал на выборах, однако его жена – главный редактор еженедельника «Зеркало недели. Украина» Юлия Мостовая, не смогла проголосовать из-за отсутствия ее фамилии в списке избирателей.

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Трансляция голосования велась в Facebook Анатолия Гриценко. Кандидат отметил, что голосует «за Украину без мародеров, в безопасности и благополучии».

По словам Юлии Мостовой, она всю жизнь была прописана и голосовала на одном участке. Еще три дня назад ее имя в реестре избирателей было.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, созданы 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.