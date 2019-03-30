Во Львовской области глава избиркома испортила 180 бюллетеней, поставив штамп "выбыл"

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Во Львовской области глава одной из участковых избирательных комиссий ошибочно испортила 180 бюллетеней для голосования, поставив штамп "Выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов в президенты, поскольку считала, что он снялся с выборов.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Львовской области.

Предварительно установлено, что 28 марта председатель участковой избирательной комиссии услышала от неизвестного лица, что один из кандидатов якобы выбыл из избирательной гонки и проштамповала 180 избирательных бюллетеней соответствующим штампом.

Обнаружив ошибку, 29 марта, женщина сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или ведомостей Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, проводится досудебное расследование.

Напомним, Центральная избирательная комиссия отмечает, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения ЦИК запрещается.