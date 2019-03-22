Чтобы сэкономить деньги украинцев: Балога рассказал, как завершить выборы уже в первом туре

Нардеп Виктор Балога считает, что оппоненты Порошенко должны объединиться для победы еще в первом туре.

Все кандидаты в президенты, которые оппонируют Петру Порошенко, должны объединиться вокруг самого рейтингового кандидата для победы в первом туре.

Такое мнение народный депутат Виктор Балога написал на своей странице в Facebook.

По его словам, кандидатов, которые претендуют на выход во второй тур выборов, объединяет то, что они считают Порошенко самой большой проблемой Украины.

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"У кандидатов, которые реально претендуют на второй тур, много разного в программах, во взглядах, в биографиях. Но есть одно общее, что их объединяет - они все считают Петра Порошенко самой большой проблемой Украины. Сейчас все едины в том, что этого человека нельзя оставлять еще на один срок. Все понимают, что власть ему нужна только для обогащения и он готов ради нее на все", - говорится в сообщении.

Балога считает, что оппоненты Порошенко должны объединиться для победы еще в первом туре.

"Поэтому, по моему мнению, было бы логично, если бы мы закончили выборы в первом туре. Для этого нужно, чтобы все кандидаты, которые оппонируют Порошенко, объединились вокруг одного, самого рейтингового, который способен победить. Это сэкономит многим украинцам нервы (в первую очередь - самому Порошенко), а бюджету - миллионы гривень", - отметил народный депутат.

Как известно, выборы президента Украины 2019 состоятся в воскресенье, 31 марта. В случае проведения второго тура выборов, повторное голосование должно состояться 21 апреля 2019 г.