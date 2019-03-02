Подкупом избирателя считается все, что стоит больше нуля гривень – КИУ

В Украине недостаточно качественное законодательство, регулирующее избирательные процессы, заявил глава КИУ.

Подкупом избирателя считается все, что стоит больше нуля гривень. Ранее в МВД объясняли, что эта сумма начинается с 60 грн.

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Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает «Обозреватель».

"Это была просто ошибка. По моему мнению, они истолковали норму закона о парламентских выборах. Если вы избирателям раздадите, например, чашки с горячим чаем себестоимостью 80 копеек, то закон это уже трактует как подкуп избирателей", — добавил он.

Некоторые вопросы, касающиеся выборов, зашли в категорию абсурда, убежден Кошель. Он отметил, что в Украине недостаточно качественное законодательство, регулирующее избирательные процессы.

"Я не видел на встречах с кандидатами в европейских странах, чтобы избиратели не могли прийти и взять кофе, чая или даже бутерброды. То есть я за то, чтобы закон регулировал, но в законных пределах", — отметил он.