ЦИК предостерегла от манипуляций информацией вокруг судебных решений по предвыборной агитации

ЦИК намерена обжаловать решение суда первой инстанции.

Центральная избирательная комиссия отмечает недопустимость манипуляции информацией вокруг судебных решений, которые набрали законной силы, о предвыборной агитации.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

В ЦИК напомнили, что постановлением от 22 февраля 2019 года № 376 было утверждено разъяснение относительно применения положений части шестой статьи 64 закона «О выборах президента Украины». Это постановление отдельными кандидатами на пост президента Украины обжаловано в судебном порядке. «По результатам рассмотрения двух таких дел Шестым апелляционным административным судом как судом первой инстанции принято противоположные между собой решения, одним из которых указанное постановление Комиссии в целом признано правомерным (решение суда от 28 февраля 2019 года), а другим – противоправным и недействительным (решение суда от 1 марта 2019 года)», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЦИК отказала одному из кандидатов в президенты в изменении предвыборной программы

В ЦИК обратили внимание на то, что, согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, судебные решения по результатам рассмотрения судами первой инстанции дел такой категории вступают в законную силу после окончания срока апелляционного обжалования, а в случае их апелляционного обжалования – с момента провозглашения судебного решения суда апелляционной инстанции.

В соответствии с указанным Кодексом, апелляционные жалобы на судебные решения могут быть поданы в двухдневный срок со дня их провозглашения.

«Учитывая изложенное, решение Шестого апелляционного административного суда от 28 февраля 2019 года, так и от 1 марта 2019 года в законную силу не вступили и могут быть пересмотрены в апелляционном порядке», - подчеркнули в ЦИК.

«Центральная избирательная комиссия намерена обжаловать решение суда первой инстанции, а следовательно, окончательное судебное решение в этом вопросе будет принято Верховным судом. При таких обстоятельствах преждевременно распространенная отдельными субъектами информация о том, что постановление Центральной избирательной комиссии от 22 февраля 2019 года № 376 является неправомерной или такой, что не подлежит исполнению, является безосновательной и необоснованной, а также такой, которая заведомо направлена на давление и дискредитацию Центральной избирательной комиссии в целях делегитимизации выборного процесса», - заявили в Центризбиркоме.

Ранее кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко сообщил в Facebook, что Шестой апелляционный административный суд признал недействительным постановление ЦИК о предвыборной агитации. «Мы выиграли суд - он приговорил ЦИК за попытку легализовать пирамиду подкупа голосов через якобы законные выплаты «агитаторам» гаранта. ЦИК вышла за пределы своих полномочий, начала указывать правоохранителям, мол, это не подкуп, а норма. Суд ударил по рукам их ЦИК признал ее постановление незаконным и недействительным!» - написал он. Гриценко выложил на своей странице копии решения суда.