Порошенко в Хмельницкой области проигрывает во втором туре и Зеленскому, и Тимошенко - опрос

Владимир Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты на Хмельнитчине, который обнародовала исследовательская компания «Ю.С.С.». Среди всех опрошенных за него готовы проголосовать 17,5%.

Далее следуют Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, которые имеют поддержку 14,1% и 10,3% соответственно. Исследование показало почти одинаковые результаты у Анатолия Гриценко (6,8%) и Олега Ляшко (6,4%).

Социологи также узнали о настроениях жителей Хмельнитчины относительно второго тура выборов. Так, по результатам опроса, Владимир Зеленский со значительным отрывом опережает и Петра Порошенко, и Юлию Тимошенко. Юмориста поддерживают на 22,7% и 10,7% больше респондентов соответственно. Зеленский (43,9%) - Порошенко (21,2%). Зеленский (37%) – Тимошенко (26,3%).

В паре Тимошенко-Порошенко большую поддержку в Хмельницкой области получила бы лидер ВО «Батькивщина» (37,8% против 22,5%).

При условии выхода во второй тур Анатолия Гриценко и Петра Порошенко, то на Хмельнитчине лидер «Гражданской позиции» имел бы преимущество в 11,6% голосов (33,9% и 22,3% соответственно).

Опрос проводился с 6 по 20 февраля 2019 (полевой этап - с 8 по 17 февраля). Методом личного интервью face-to-face всего было опрошено 1200 респондентов - постоянных жителей Хмельницкой области. Погрешность не превышает 2,5%.