В воскресенье в Киеве пройдет Вече достоинства за чистые выборы

Этой акцией националисты откроют масштабную кампанию противодействия подкупу во время президентских и парламентских выборов.

В воскресенье, 24 февраля 2019 года объединенные силы националистов проведут в Киеве «Вече достоинства за чистые выборы».

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Этой акцией националисты откроют масштабную кампанию противодействия подкупу во время президентских и парламентских выборов.

«Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую скупку голосов. Мы уверены в том, что украинцы имеют четкое осознание, что выборы, как инструмент народовластия, должны быть чистыми – без неучей, лавочек и финансовых поощрений для избирателей. Призываем всех неравнодушных присоединиться к борьбе за чистые выборы. Вместе мы сила!» - отметили организаторы Вече достоинства.

Акция начнется 24 февраля, на Майдане независимости в Киеве в 14 часов.