Редакциям местных газет массово рассылают предложения опубликовать «чернуху» против Зеленского

Местные газеты в Харьковской области выступили против «чернухи», отказавшись печатать клеветнический материал против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Хотя газетчики отмечают, что в этом году как никогда мало политической рекламы.

О попытках размещения грязных заказных материалов редакторы газет проинформировали Национальный союз журналистов Украины, который осуждает использование медиа для распространения черного пиара. Несмотря на непростую финансовую ситуацию, проблемы с почтовой доставкой и постоянный рост цен на бумагу в редакциях убеждены – репутация важнее денег.

Директор ООО «Обрії 1919» (город Изюм) Константин Григоренко рассказывает, что на днях одно из рекламных агентств обратилось к нему и другим коллегам-редакторам с предложением разместить черный пиар против одного из кандидатов в Президенты Украины, а именно Владимира Зеленского. Предлагали и немедленную оплату – за одну публикацию около 3 тысяч гривен, хотя, некоторым редакциям предлагали и двойную оплату.

"Информация, которую просили напечатать – откровенно позорная и унизительная. За такую клевету можно смело подавать на газету в суд. Да и вообще, печатать подобное - это уничтожить свою деловую репутацию, а главное – потерять доверие читателей", - говорит Константин Григоренко.

"Конечно, наша редакция отказалась от такого предложения, нашу позицию поддержали и другие коллеги, в частности, районки «Вестник Чугуевщины» и «Наш огород». Однако, к сожалению, есть и такие, что польстятся на быстрые деньги", - добавил он.

Директор ООО «Обрії 1919» отмечает, что в этом году объемы политической рекламы катастрофически малы, вообще не чувствуется, что предвыборная кампания в разгаре.

"Поэтому и казалось бы, что отказываться от заработка – не здраво, но есть вещи важнее денег, - подчеркивает Константин Григоренко. – Добавлю, что так же недавно к нам обращалось еще одно рекламное агентство с просьбой разместить «чернуху» против Юлии Тимошенко. Тоже отказались", - пояснил директор.

Позицию Константина Григоренко разделяет и его коллега, главный редактор газеты «Наш город» (город Купянск) Ольга Ивлева.

"Это до нас не политическая реклама пришла, а какой-то ужас! Сразу решила, что с такой дрянью связываться не стоит. Несмотря на то, что нам предложили оплатить выход этого материала заранее, - рассказывает Ольга. – И хотя сейчас такая затруднительная ситуация с Укрпочтой, и с газетной бумагой, однако одноразовый заработок не стоит, чтобы так опускаться", - заявила Ивлева.

Ольга Ивлева также отмечает, что в этом году поступает чрезвычайно мало политической рекламы. Объясняет это тем, что, очевидно, кандидаты в Президенты решили сосредоточиться на телевидении.

"Однако это стратегически неправильно. Ведь люди очень доверяют местной прессе – газетам, которые уже давно выписывают. Для них мысль, размещена на страницах любимого издания, – это авторитет. И это, кроме всего, очень большая ответственность, поэтому издания должны взвешивать все, что собираются печатать", - добавила она.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подчеркивает, что есть граница, за которую не должны переступать журналисты и медиа.

"Дискредитирующие материалы, «чернуха» и грязные фейки – это очевидное издевательство над аудиторией и грязное пятно на репутации журналистов, – уверен Сергей Томиленко. – Понятно, что часть политических штабов относится к журналистам цинично, мол, в нынешнее время «продается все». Конечно, украинские медиа не святые, но есть красная линия, за которую нельзя заходить. Поэтому бойкотируя чернуху, журналисты сохраняют доверие аудитории и демонстрируют преданность профессии", - заявил Томиленко.