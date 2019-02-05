Кива потребовал от правительства установить размер минимальной пенсии на уровне реального прожиточного минимума

В СПУ часто поступают соответствующие жалобы от пенсионеров, ищущих помощь, заявляет Кива.

Правительство должно пересмотреть социальную политику и обеспечить размер минимальной пенсии на уровне не ниже реального прожиточного минимума.

Об этом заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«С 1 января 2019 года размер минимальной пенсии составил 1669 грн, а размер коммунальных платежей даже за однокомнатную квартиру в этом году вырос примерно до 2 000 грн. Пенсионеры не могут себе позволить купить нормальную еду, лекарства. Они не могут оплатить даже коммунальные услуги! Старики вынуждены вести нищенскую жизнь - экономить на свете, тепле, воде - лишь бы уменьшить суммы в квитанциях за ЖКХ, и иметь возможность купить кусок хлеба. Как такое возможно?! Я не могу допустить, чтобы это продолжалось дальше! Я требую установить размер минимальной пенсии на уровне реального прожиточного минимума. Мы обеспечим нашим пенсионерам достойную старость, а преступникам и предателям — место на тюремной койке!» — заявил Кива.

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При этом он добавил, что в СПУ часто поступают соответствующие жалобы от пенсионеров, ищущих помощь.

«Власть довела людей до отчаяния, а страну – до нищеты. Только сегодня утром мне позвонили пять человек - пять пенсионеров. Они не знают, как выжить, и где искать помощи. Спустя 40 лет их жизни, посвященных работе на государственных предприятиях, на заводах, они оказались ненужными этому самому «государству» — их выбросили», — заявил глава СПУ.

Он также подчеркнул, что данная проблема связанна, в первую очередь, с уровнем коррупции в стране и с неэффективной государственной политикой, при которой не возможно аккумулировать необходимое количество средств в Пенсионном Фонде.

«Откормленные чиновники слишком заняты разворовыванием государственного бюджета, который наполняется не за счет роста экономики, а за счет последних копеек, которые выжимают из граждан. А потом те, кто сегодня покупает себе виллы, дорогие автомобили, кто отдыхает на Мальдивах, заявляют с телеэкранов о «повышении пенсии» — так они называют насмешливую надбавку в 172 гривен. Нашей стране не ведомо понятие социальной защищенности, по одной простой причине: для власти люди - это ресурс. Расходный материал и инструмент собственного обогащения», — сказал политик.