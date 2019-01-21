"Объединил страну": Олега Ляшко выдвинули кандидатом в президенты люди от Востока до Запада

Большим другом Мариуполя считают Олега Ляшко его жители. Говорят, благодаря ему в городе и вне его начали строить дороги, школы, детсады и жилье.

Учителя из Львова, врачи с Ровенщины, фермеры из Черкасс, волонтеры из Мариуполя и люди с инвалидностью из Киева – вся страна поддержала выдвижение Олега Ляшко кандидатом в Президенты Украины. Это историческое решение единогласно приняли более 1500 делегатов на ХХІІ съезде Радикальной партии. Люди выражали свою приверженность лидеру РПЛ как лично на собрании, так и во время включений из регионов.

Фермер из Черкасс Игорь Усик рассказал в видеообращении, что начал свое дело 5 лет назад. Без копейки государственной помощи обустроил производство козьего сыра. Говорит, без принятого Олегом Ляшко моратория на продажу земли уже бы давно закрылся.

«Мы хотим развить и увеличить свое поголовье до 100 коз, но для этого нам нужна государственная помощь, которой сейчас государство не предоставляет фермерским хозяйствам. Одна надежда – на Олега Ляшко. Мы поддерживаем его инициативы для развития села. Я хотел продать свой земельный пай, но благодаря принятому мораторию на продажу земли, этого не сделал. Мы, черкащане, лучшей кандидатуры в Президенты Украины не видим, кроме Олега Ляшко», - сказал фермер.

Ветеран АТО Алексей Кошевец поблагодарил лидера РПЛ, что он с первых дней агрессии на Востоке был на передовой. Боец убежден, только такой Президент, как Олег Ляшко, в состоянии вернуть оккупированные территории Украины.

«С 2014 года Олег Ляшко постоянно находился с нами: или приездом своим, или техникой, которую он нам давал, или провиантом, который нам поступал. Это единственный политик, который был постоянно на связи. Это единственный человек в политике, который не побоялся приезжать к нам на фронт. Сотни бойцов вдохновлял этот политик на бои, которые тогда шли. На сегодняшний день это единственный политик, который может смело смотреть в глаза военным, добровольцам, поэтому сотни добровольцев и военных поддерживают Олега Валерьевича», - подчеркнул ветеран АТО.

Педагоги – тоже за Олега Ляшко. Преподаватель из Львова Андрей Лозинский считает патриотизм и национальную идею политика вдохновением для всех.

«Утверждение современного гражданского общества невозможно без таких важных составляющих, как национальная идея и патриотизм. Именно благодаря принципиальной национальной позиции Олега Ляшко в Верховной Раде был принят закон о языках. Именно благодаря твердой национальной позиции Олега Ляшко был принят закон о признании бойцов ОУН-УПА воюющей стороной во Второй мировой войне, что чрезвычайно важно для нас, галичан. Мы, львовяне, однозначно поддерживаем и выдвигаем Олега Ляшко кандидатом в Президенты», - сказал Лозинский.

Поддерживают лидера РПЛ и люди с инвалидностью. Верят, что только он сможет привлечь внимание государства к их проблемам и сделать их жизнь в Украине полноценным.

«4 года назад я услышал слова Олега Ляшко. Тогда он сказал: «Инвалидность – это не приговор судьбы и не повод для людей отгораживаться от них барьером». Это действительно – «золотые» слова! Это слова человека, который воспринимает к сердцу ту боль, которую испытывают люди с инвалидностью, ветераны, пенсионеры. Для всех людей с инвалидностью в Украине последняя надежда – это Олег Ляшко, который словом, делом, работой изменит отношение к людям с инвалидностью. Я в это верю!», - со слезами на глазах рассказал председатель общественной организации людей с инвалидностью Юрий Федун.

Большим другом Мариуполя считают Олега Ляшко его жители. Говорят, благодаря ему в городе и вне его начали строить дороги, школы, детсады и жилье.

«Наши заводы работают благодаря тому, что поступает металлолом, который вывозился за границу. Благодаря фракции Олега Ляшко введена пошлина на экспорт металла и теперь наши заводы имеют сырье, а люди – зарплату и работу. Кроме того, все прекрасно знают, в каком состоянии трасса Мариуполь-Запорожье. Наши водители ее часто называют трассой смерти. Благодаря Олегу Ляшко на реконструкцию дороги был выделен миллиард гривен, который уже заложен в госбюджете на 2019 год. Мы теперь уверенно можем сказать, что хотим видеть на посту Президента Украины Олега Ляшко», - отметила волонтер Ирина Козлова.

Поддержали выдвижение кандидатом в Президенты Олега Ляшко и творцы – Герой Украины Анатолий Паламаренко и поэт-песенник Вадим Крищенко. Свою приверженность политику выразили оригинально, в стихах.

«Украинские гении – с нами! Лучшие люди Украины – с нами! Это означает, что мы победим и так, как мы объединили всю страну на съезде, мы объединим всю страну в жизни. С этого съезда мы понесем искру объединения, искру надежды, искру уверенности миллионам украинцев!», - подытожил Ляшко.