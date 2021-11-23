Эксперты советуют избегать резких движений.

Специалисты рассказали, как безопасно управлять автомобилем в зимний период, чтобы снизить возможность попадания в неприятные ситуации на дороге.

Основные советы водителям на зиму опубликовал "Автогид".

Прежде всего эксперты советуют начинать тормозить и совершать любые маневры чуть раньше и плавнее. При резких действиях существует высокий риск заноса машины.

Кроме того, водителям не следует часто менять полосы движения. Это связано с тем, что нередко разметку или трамвайные пути невозможно увидеть подо льдом, укрывающим дорогу.

В случае заноса автомобиля с передним приводом следует сохранять интенсивность нажатия на педаль газа и плавно поворачивать руль в сторону от заноса. Если авто заднеприводное, то водитель должен отпустить педаль газа и повернуть рулем в сторону заноса. В полноприводной машине руль надо оставлять на педали газа и поворачивать руль в сторону заноса.

При подъеме разгоняться надо плавно и без резкого набора скорости. Спускаться надо как можно медленнее.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украине резко изменится погода. Во многих областях на севере, в центре, на востоке и юге страны ожидаются дожди, местами - снег. Также по всей стране существенно похолодает. Местами температура днем не превысит 0°...+3°.

Автор: Виолетта Орлова