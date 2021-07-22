Анна Нагорная

Новые высокие турникеты, принимающие все способы оплаты – от электронных билетов до банковских карт и оплаты смартфоном, постепенно появляются на всех станциях киевского метро.

При этом растет число случаев, когда новомодный турникет не пропускает пассажира – и одновременно списывает деньги за проезд.

В этом случае неудачливому пассажиру приходится подносить телефон или карту к считывающему устройству еще раз, часто с тем же негативным результатом, затем пробовать соседние турникеты, которые порой тоже списывают средства без пропуска к поездам. В конечном итоге, пассажиру приходится становиться в длинную очередь за бумажным билетом.

Кроме потраченных нервов и времени, пропадают еще и деньги. Ни разу, судя по рассказам пострадавших, обслуживающий банк не возвращал на карту деньги за несостоявшийся проезд. А из кассы пассажиру не вернут наличку, если оплата прошла (или не прошла) в терминале.

Ни разу, судя по рассказам пострадавших, обслуживающий банк не возвращал на карту деньги за несостоявшийся проезд. А из кассы пассажиру не вернут наличку, если оплата прошла (или не прошла) в терминале

Поэтому человек, прошедший через этот "высоко технологический" хаос, невольно задается вопросом: это что, какая-то обдираловка и не использует ли КП "Киевский метрополитен" этот мошеннический прием для дополнительного заработка?

Каждый пострадавший пассажир столичной подземки может дать свой вариант ответа. Но поскольку это явление не очень редкое, то жителям и гостям Киева важно знать о своих правах в такой ситуации.

По законодательству, компания или организация, которая предоставляет услуги, обязана вернуть деньги клиенту, если услуга была оказана ненадлежащим образом. Или же повторно оказать услугу, но уже бесплатно. Это относится и к транспортным услугам.

Поэтому вот несколько возможных способов действия.

Попроситься пройти бесплатно через льготный турникет, показав факт оплаты в смартфоне. Скорее всего, на это согласятся лишь считанные особо чуткие работники метро, ведь они рискуют пропустить "зайца".

Устроить скандал, вызвать начальника станции и полицейских, требуя заставить турникет работать или вернуть свои деньги назад. Они, вероятно, пожмут плечами, объяснят все "техническими проблемами" и предложат попробовать другой турникет. Или предоставят бесплатную поездку, если пассажир окажется настойчивым.

Классический способ – смириться и заплатить еще несколько раз, пока турникет не пропустит.

Способ бунтарский – перелезть через турникет и рвануть прямиком к поезду, ведь за поездку заплачено.

Если же в программном обеспечении произошел массовый сбой, то об этом работники станции должны проинформировать пассажиров, извиниться и попросить выстоять очередь к кассе.

Возникают законные вопросы: почему из ситуации должен выкручиваться пассажир, если виновата транспортная компания? Зачем устанавливать ненадежные терминалы для оплаты вместо старых добрых жетонов? И что делают киевские власти для урегулирования этой проблемы?

Киев стал всего пятым в мире городом, который внедрил такую возможность оплаты проезда в метро, и это достойно уважения. Рассчитаться смартфоном, пока к примеру, невозможно в метрополитенах многих технологически продвинутых европейских столиц, при этом проезд там стоит в разы дороже, чем в столице Украины

Возможные ответы очевидны – пассажир здесь не виноват, просто жизнь несправедлива, а ставить новые дорогие терминалы нужно затем, что платить смартфоном или бесконтактной картой по идее должно быть удобно.

Киев стал всего пятым в мире городом, который внедрил такую возможность оплаты проезда в метро, и это достойно уважения. Рассчитаться смартфоном, пока к примеру, невозможно в метрополитенах многих технологически продвинутых европейских столиц, при этом проезд там стоит в разы дороже, чем в столице Украины.

Скорее всего, через пару лет программное обеспечение для киевского метро усовершенствуют и подобные неисправности исчезнут. Ну а пока стоит носить с собой 8 гривень наличными в кармане, на случай очередного "глюка" новых "продвинутых" турникетов в подземке.

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