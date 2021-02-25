Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать всё для восстановления аэропорта в Мариуполе.
Об этом он заявил во время заседания Совета развития громад и территорий.
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«В любом случае мы обновим аэропорт, всё сделаем. В любом случае, потому что мы знаем, к чему мы идём, и самолёты из Мариуполя будут летать. Это важно», - сказал он.
При этом он указал на то, что Мариупольский аэропорт находится в 22 километрах от линии фронта. Поэтому пока временным вариантом может стать запуск нового аэропорта, который географически будет расположен между Донецкой и Луганской областями.
Что этому предшествовало
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий выразил надежду, что в 2022 году Мининфраструктуры сможет начать строительство аэропорта в Закарпатье.
- Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне.
- Стратегия Министерства инфраструктуры предусматривает ежегодную модернизацию 5-6 аэропортов в зависимости от объемов финансирования.
- Власть планирует развивать региональные аэропорты в 16 городах Украины в рамках государственной программы.
- 22 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале в 2021 году проектирования нового аэропорта для гражданских самолетов между Донецкой и Луганской областями.
- 22 февраля 2021 года Зеленский анонсировал масштабную реконструкцию украинских аэропортов.
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