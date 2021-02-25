Мариупольский аэропорт находится в 22 километрах от линии фронта, что, по словам президента, усложняет задачу.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать всё для восстановления аэропорта в Мариуполе.

Об этом он заявил во время заседания Совета развития громад и территорий.

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«В любом случае мы обновим аэропорт, всё сделаем. В любом случае, потому что мы знаем, к чему мы идём, и самолёты из Мариуполя будут летать. Это важно», - сказал он.

При этом он указал на то, что Мариупольский аэропорт находится в 22 километрах от линии фронта. Поэтому пока временным вариантом может стать запуск нового аэропорта, который географически будет расположен между Донецкой и Луганской областями.

Что этому предшествовало

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выразил надежду, что в 2022 году Мининфраструктуры сможет начать строительство аэропорта в Закарпатье.

Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне.

Стратегия Министерства инфраструктуры предусматривает ежегодную модернизацию 5-6 аэропортов в зависимости от объемов финансирования.

Власть планирует развивать региональные аэропорты в 16 городах Украины в рамках государственной программы.

22 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале в 2021 году проектирования нового аэропорта для гражданских самолетов между Донецкой и Луганской областями.

22 февраля 2021 года Зеленский анонсировал масштабную реконструкцию украинских аэропортов.

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Автор: Дмитрий Шварц