Компания оптимизировала операционные расходы и начала направление средств на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, что позволит наращивать объемы перевозок.

30 июня Укрзализныця перечислила в государственный бюджет 750 млн грн дивидендов за 2019 год. Таким образом, УЗ выполнила обязательства перед правительством, после того как выплаты дивидендов для компании в 2020 году были отсрочены на один год из-за коронакризиса.

Об этом сообщил и.о. главы Укрзализныци Иван Юрик в Facebook.

«Благодаря реализации антикризисного плана пока нам удалось стабилизировать компанию и постепенно перейти на прибыльные результаты работы. Выплата дивидендов осуществлена ​​в полном объеме и в сроки, предусмотренные распоряжением КМУ», - подчеркнул он.

По данным УЗ, переведенные в государственный бюджет 750 млн грн составляют 30% чистой прибыли по результатам работы в 2019 году. Кроме того, 70% чистой прибыли (более 1,7 млрд грн) были направлены на покрытие убытков прошлых лет.

Компания оптимизировала операционные расходы и начала направление средств на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, что позволит наращивать объемы перевозок. Также есть четкий план по получению дополнительных доходов, в частности, за счет реализации непрофильных активов, продажи металлолома, снижения налоговой нагрузки, рассказал Юрик. Он добавил, что руководство УЗ работает над повышением зарплаты для работников, получающих самые низкие оклады.

Напомним, ранее Юрик сообщил, что Укрзализныця получила почти 39 млн гривен прибыли по итогам работы в мае 2021 года. По его словам, антикризисные меры позволили выйти в мае на положительный финансовый результат второй месяц подряд.

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Автор: Григорий Бондарь