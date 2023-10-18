Перевозчик представил интерьеры своего нового самолета Airbus A350-1000.

Японская авиакомпания Japan Airlines представила свои новые салоны высшего уровня, в которых пассажиры первого класса смогут насладиться двуспальной кроватью в своем эксклюзивном номере в небе.

Как сообщает Mail Online, презентация этого люкса является частью более широкой презентации новых интерьеров нового самолета Airbus A350-1000 японского перевозчика, который вскоре станет новым флагманским самолетом японской авиакомпании для международных перевозок.

Ожидается, что он будет запущен на маршруте между Токио (HND) и Нью-Йорком (JFK) до конца года.

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Japan Airlines (JAL), которая была признана пятой лучшей авиакомпанией в мире на церемонии вручения Оскара в области авиации в этом году, заявляет, что интерьер A350-1000 был разработан, чтобы погрузить клиентов в элегантность японской эстетики и окутать их спокойствием.

Люксы первого и бизнес-класса представляют собой полностью приватные помещения. Пассажиры первого класса могут насладиться атмосферой в одном из шести роскошных люксов, оборудованных закрытыми дверями.

Сиденья можно трансформировать в диван, односпальную или двуспальную кровать, как указано в примечаниях авиакомпании, а куртки можно повесить в отдельных шкафах люкса.

Также имеется стерео без наушников со встроенными динамиками в подголовниках, поэтому пассажиры могут смотреть фильмы без наушников.

Японский авиаперевозчик

В июле 2023 года японская авиакомпания предложила туристам одежду в аренду. Japan Airlines (JAL) с 5 июля 2023 года предлагает пассажирам, направляющиеся в Японию, "зарезервировать одежду", которая будет доставлена к месту их проживания по прибытии.

Таким образом, авиакомпания хочет создать туристам условия для "путешествия с минимальным багажом".

В октябре 2023 года японская авиакомпания выделила дополнительный самолет из-за слишком тяжелых пассажиров. 12 октября две группы из 27 спортсменов-сумоистов должны были вылететь на южный остров Амами Осима на спортивный фестиваль. Проблема заключалась в том, что на упомянутом острове аэропорт способен принимать лишь небольшие среднемагистральные лайнеры. Поэтому посадить всех сумоистов в один большой "Боинг" не было возможности.

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