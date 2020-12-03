По словам Криклия, закон о внутреннем водном транспорте включает имплементационные нормы 5 основных европейских директив и призван привести украинское законодательство в соответствие с европейским.

Принятый сегодня, 3 декабря, закон о водном транспорте дает старт реформе речных перевозок и возрождению эффективной речной логистики.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

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«Закон «О внутреннем водном транспорте» принят, а это значит, что реформе речных перевозок быть. Благодаря реализации этого закона мы сможем возродить самый дешевый и экологичный способ доставки грузов - речные перевозки и создать эффективную речную логистику», - цитирует Криклия пресс-служба.

По его словам, закон о внутреннем водном транспорте включает имплементационные нормы 5 основных европейских директив и призван привести украинское законодательство в соответствие с европейским.

Кроме этого, развитие речного транспорта позволит разгрузить автотранспорт.

«Переход части груза с автодорог на реку поможет значительно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт. Например, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение 4 лет», - отметил Криклий.

По словам министра, новый закон позволит использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на 100%.

Кроме того, закон предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, необходимого для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки.

«Это, в свою очередь, обеспечит развитие пассажирских перевозок, в том числе международных», - сказал Криклий.

Также министр выделил следующие позитивные эффекты закона: стимулирование судостроения и восстановление украинских предприятий; либерализация рынка, проведение дерегуляции отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах; упрощение административных процедур при регистрации судов и выдаче квалификационных документов и прочее.

Хронология событий

3 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «О внутреннем водном транспорте», который регулирует правоотношения в этой отрасли.

По словам Криклия, принятие Верховной Радой закона «О внутреннем водном транспорте» позволит увеличить объем грузоперевозок в течение 3-5 лет до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства до 13-16 млрд грн в год.

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Автор: Павел Степанец