В странах Европы за нарушение правил дорожного движения штрафы могут достигать от 300 до 500 евро.

Штрафы для водителей за превышение скорости более чем на 50 км в час должны быть повышены в 6,5 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил на пресс-конференции.

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Он напомнил, что в июле текущего года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2695, которым предусматривается увеличение штрафов за превышение скорости более чем 50 км в час в 6,5 раза.

"В этом законопроекте заложено повышение в 6,5 раза штрафов за грубое превышение скорости. Сегодня тот, кто превысил скорость на более 50 км, платит только 510 грн. Мы предложили штраф 3 тыс. 400 грн. Это при том, что в Европе за такое нарушение штраф может достигать и 300, и 500 евро", - сказал он.

Хронология событий

13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№ 2695).

Законопроектом предлагается установить, что отдельные правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарств, снижающих внимание и скорость реакции, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 7 до 10 лет.

Также предлагается установить, что превышение скорости более чем на 50 км в час карается штрафом в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 тыс. 400 грн).

Кроме того, планируется установить, что требование о передаче документов для проверки не распространяется на водителей, которые получили удостоверения после 2013 года или могут предъявить электронное удостоверение и регистрацию на транспортное средство.

Видеофиксация нарушений

За 100 дней работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения ни одному водителю не удалось обжаловать выписанный штраф.

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Автор: Дмитрий Хилюк