В Киеве ограничат движение в районе Южного моста

Движение будет частично ограничено до 12:00 24 июля

В Киеве с 20:00 23 июля до 12:00 24 июля на съезде с Южного моста на Столичное шоссе частично ограничат движение.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

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Что ремонтируют

«В рамках ночных ремонтов на Южном мостовом переходе запланировано выполнить текущие работы на съезде с Южного моста на Столичное шоссе», - говорится в сообщении.

Примерные сроки

Основные работы выполнят до утреннего часа пик. Впрочем, ограничения возможны до 12:00.

Хронология событий

3 июля 2020 года стало известно о том, что на Южном мосту в Киеве на два месяца частично ограничивают движение. Ограничения движения были введены с 3 июля до 30 августа.

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