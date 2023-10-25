Компания планирует обеспечить 100% мировых продаж бренда Lexus электромобилями к 2035 году.

Японский автопроизводитель Toyota представил концепт-кар Lexus с запасом хода около 1000 км, который планирует выпустить к 2026 году.

Как сообщает Reuters, концепт-кар LF-ZC показали на японском автосалоне Japan Mobility Show. Новый автомобиль использует "призматические, высокопроизводительные" батареи, которые обеспечивают вдвое больший запас хода, чем обычные электромобили.

"Ключом к достижению этих прорывов является минимизация и сокращение запасных частей во всех областях, включая меньшие, более эффективные батареи с большей мощностью и большим запасом хода", — отметил директор по брендингу Toyota Саймон Хамфрис.

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Компания также заявила, что преуспела в преодолении проблем, связанных с долговечностью твердотельных аккумуляторов. Toyota планирует продавать автомобили на твердотельных батареях, которые считаются потенциальным "изменением правил игры" в отрасли из-за их диапазона и производительности, к 2027 или 2028 году.

Кроме того, Toyota взяла на себя обязательство к 2035 году обеспечить 100% мировых продаж бренда Lexus на электромобилях с аккумуляторами.

Мировые новинки электромобилей

В октябре 2023 года Toyota представила новый концепт компактного двухместного лунохода Toyota Baby Lunar Cruiser. В салоне вместо руля установлены два джойстика. Также авто имеет безвоздушные шины и двигатели в колесах. Кроме того, Baby Lunar Cruiser имеет внутри цифровую приборную панель с дополненной реальностью.

С 30 ноября этого года компания американского изобретателя Илона Маска Tesla несмотря на трудности с наращиванием производства наконец начнет поставки футуристического пикапа Cybertruck.

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