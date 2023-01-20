Компания стала первым иностранным автопроизводителем, который возобновил поставки в Россию, несмотря на санкции.

Крупнейшая японская автопроизводительная компания Toyota снова вернулась на рынок РФ: концерн возобновил поставки запчастей на территорию страны-агрессора еще в конце 2022 года.

По данным издания Известия, компания экспортирует в Россию детали, которых не коснулись западные и европейские санкции. Однако выяснилось, что российская дочка "Тойота Мотор" (официальный поставщик продукции в РФ) дала разрешение своим дилерам вести параллельный импорт тех запчастей, которые попали под ограничения, например, на электронику.

О новой схеме импорта стало известно в рамках судебных споров компании с "Общественной потребительской инициативой" (ОПИ) и Роспотребнадзором.

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Весной 2022 года японский концерн поддержал мировой тренд на экономическую блокаду России и прекратил ввоз своих автомобилей и запчастей на этот рынок, поясняя такое решение логистическими трудностями. После этого истцы обвинили "Тойота Мотор" в несоблюдения прав потребителей.

Как подметило издание, теперь компания стала первым иностранным автопроизводителем, который возобновил поставки в Россию.

Уход Toyota и других автопроизводителей с рынка РФ

В марте 2022 года компания Toyota Motor Corp решила прекратить производство автомобилей на своем единственном заводе в России, в Санкт-Петербурге. Тогда в компании утверждали, что не видят предпосылок для дальнейшего сотрудничества и возвращения на рынок России.

Также уход с российского рынка поддержали такие гиганты автомобильной индустрии, как Volvo, General Motors и Lamborghini.

Шведский бренд Volvo одним из первых прекратил выпуск и продажу автомобилей агрессору, разорвав сотрудничество с РФ 28 февраля 2022 года - через четыре дня после вторжения российских войск в Украину.

8 марта стало известно об аналогичном решении со стороны итальянского производителя спортивных авто Lamborghini.

19 апреля полностью с рынка РФ ушел автоконцерн General Motors. Компания сократила весь свой штат в российском офисе.

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