После семимесячных "налоговых каникул" для критически важного во времена войны ресурса – горючего, власть возвращает эти обязательные платежи в бюджет.

Несмотря на продолжительные дискуссии в обществе вокруг того, готов ли украинский топливный бизнес снова наполнять бюджет после острого кризиса, Верховная Рада приняла закон, который возвращает частичный акциз на бензин, дизель и автогаз.

Документ сейчас передан президенту на подпись и вступит в силу через день после опубликования.

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Стоит напомнить, что после начала со стороны России полномасштабной войны против нашей страны власти уменьшили налоговое давление на топливную отрасль, чтобы решить проблему с дефицитом: в марте были отменены акцизы, как налог на добавленную стоимость (НДС) был снижен с двадцати до семи процентов.

Цены на бензин и дизель с преодолением дефицита не снизились

Все мы помним ужас, который творился на отечественных АЗС с конца марта и до середины лета. Найти заправку с дизелем или бензином было крайне трудно, стояние в очередях затягивалось на несколько часов, а лимиты не давали залить более 10-20 литров в бак. При этом, цены на топливо выросли почти вдвое от довоенных.

Благодаря нашим героическим вооруженным силам, которые показали неоспоримые успехи на поле боя, владельцы АЗС имели возможность в относительной безопасности фактически заново построить рынок поставок горючего в Украину, который ранее в основном наполнялся с ресурсом России, Беларуси и доставкой по морю.

Теперь картина национального топливного рынка совсем другая: все топливо идет к нам из стран Евросоюза через западные границы, очередей на АЗС почти нет, как и лимитов на отпуск. Однако, цены на бензин и дизель с преодолением дефицита не снизились.

Новые реалии спровоцировали появление большого количества маленьких нефтеперерабатывающих заводов

Большинство заправочных станций снова работают. Более того, появились даже новые игроки на рынке. Так, в сентябре государственная компания "Нафтогаз Украины" на базе арестованных заправок Glusco открыла первые станции под брендом U.GО в Киеве, столичной области и на Днепропетровщине.

К слову, выход на рынок такой крупной нефтегазовой компании должен оживить конкуренцию за украинского автомобилиста.

Но есть и другая сторона медали: новые реалии спровоцировали появление большого количества маленьких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые "вливают" в рынок топливо сомнительного качества. Этому также способствовало разрешение государства поставлять топливо классов Евро-3 и Евро-4.

Вдоль украинских дорог сейчас можно увидеть новые заправочные станции, которые иногда больше похожи на сарайчики с забором и большой бочкой, из которой торчит шланг для заправки. Происхождение горючего местные предприниматели объяснить не могут и документов качества соответственно сплошь и рядом не имеют.

Украинским автомобилистам стоит быть бдительными: слишком привлекательная цена на такой заправке может потом очень дорого стоить водителю, который "влетит" на дорогостоящий ремонт авто.

Украинцам не стоит бояться существенного повышения стоимости топлива после вступления в силу закона об акцизах

Так называемые, "бодяжники" игнорируют закон не только, когда колдуют над горючим, но и при уплате налогов. Власть должна положить конец этой практике, особенно, когда речь идет о военном времени, надежности поставок качественного топлива и необходимости восстановления тысяч километров разрушенных варварами дорог. Такие мини-НПЗ должны легализовать свой бизнес, или не вести его вовсе.

Несмотря на это, общая тенденция очевидна – рынок топлива в Украине стабилизировался. А это означает способность его игроков снова наполнять налогами государственный бюджет, на котором держится обороноспособность нашей мужественной страны.

В принятом парламентом законе акциз на бензин и дизель составит четыре гривни за литр, на автогаз – две гривни. На фоне конечной цены бензина - 51 гривня, ДТ – 55 гривень, автогаз - 25 гривень за литр, возврат акцизов не будет имеет существенного влияния.

К слову, до войны акцизная ставка на бензин была в два раза больше, а на дизтопливо – на 40 процентов больше.

Власти должны активизировать проверки качества топлива и расценок на него на отечественных заправках и разобраться с работой нелегальных мини-НПЗ

Украинцам не стоит бояться существенного повышения стоимости топлива после вступления в силу закона об акцизах.

Дело в том, что сейчас мировой рынок нефти, в отличие от газа, показывает хорошую динамику к снижению. Например, нефть марки Brent упала до 88 долларов за баррель с уровня выше 120 в начале лета, что повлекло за собой падение стоимости нефтепродуктов в закупке.

Это довольно существенное снижение. Оно должно подтолкнуть владельцев АЗС уменьшить расценки на стелах в пользу потребителя, даже когда заработают акцизы. Однако, к сожалению, бизнесмены пока не хотят этого делать, потому что, во-первых, знают, что топливо нужно всем и его купят и по завышенной цене.

Во-вторых, они держат этот запас в цене, потому что акцизы на топливо привязаны к курсу евро, поэтому рынок должен пристально следить за курсом гривни: ее ослабление влечет за собой увеличение расходов на закупку топлива и налоги.

Уже скоро закон об акцизах на топливо заработает. По оценкам экспертов он принесет бюджету до тридцати миллиардов гривень в год. Целевое назначение акцизов согласно закону - это восстановление, ремонт и содержание дорожной инфраструктуры нашей страны, которая подверглась чрезвычайным разрушениям из-за жестокой российской агрессии.

Власти должны активизировать проверки качества горючего и расценок на него на отечественных заправках и разобраться с работой нелегальных мини-НПЗ. А нашим водителям можно посоветовать обращать внимание на сами АЗС, на маркировку топлива на стелах и не вестись на соблазн заправить машину возле сомнительного забора чем-то по-дешевле.

Анна Бредихина