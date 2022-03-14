В частности, ориентировочный интервал движения поездов метрополитена составляет 40 минут.

В Киевской городской государственной администрации рассказали, как будет работать метро в столице с 14 марта и другой транспорт.

Об этом сообщается на официальном сайте.

Как работает метро в Киеве

Отмечается, что метрополитен Киева работает в режиме перевозок:

движение по "красной линии" организовано от ст. м. "Шулявская" до ст. м. "Университет";

движение по "синей линии" организовано от ст. м. "Героев Днепра" до ст. м. "Теремки", без остановки на станциях "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого";

движение по "зеленой линии" организовано от ст. м. "Сырец" до ст. м "Выдубичи" - без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".

В КГГА сообщают, что ориентировочный интервал движения поездов составляет 40 минут. При этом график работы может оперативно меняться при необходимости.

Согласно сообщению, наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать с 8:00 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно будут работать как укрытия.

В КГГА напомнили, что наземный общественный транспорт с 14 марта работает в ограниченном составе и дали перечень маршрутов.

Как ходят автобусы в Киеве

Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

№24 - от ул. Лаврской до ст. м. "Арсенальная",

№62 - от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная",

№21 - через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна",

№73 - от ул. Милославской до ул. Каштановой,

№101 - через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна",

№103 - от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко,

№51 - от ст. м. "Бориспольская" до моста Патона,

№55 - от ст. м. "Бориспольская" до моста Патона,

№115 - от ул. Заслонова до моста Патона,

№114 - от ул. Милославской до пл. Дарницкой,

№114к - от ул. Милославской до ж. м. Радужный,

№47 - от ст. м. Нивки - до ул. Стеценко,

№69 - от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова,

№90 - от ул. Туполева до ул. Симиренко,

№22 - от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской,

№91 - ул. Анны Ахматовой - пл. Дарницкая - б-р Перова - Северный мост - ст. м. "Шулявская" - Севастопольска площадь - пл. Демеевская - ст. м. "Голосеевская",

№118 - от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов, №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется.

Другие маршруты работают по постоянным схемам.

Как ходят троллейбусы в Киеве

Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется.

Как ходят трамваи в Киеве

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам: № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А.

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД - Контрактовая площадь"

Движение других маршрутов временно не осуществляется.

Как сообщал УНИАН, Киев продолжает жить в условиях военного положения. В КГГА рассказали о ситуации в городе.

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