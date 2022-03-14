Подземные станции метро круглосуточно будут работать как укрытия / фото УНИАН

В Киевской городской государственной администрации рассказали, как будет работать метро в столице с 14 марта и другой транспорт.

Об этом сообщается на официальном сайте.

Как работает метро в Киеве

Отмечается, что метрополитен Киева работает в режиме перевозок:

  • движение по "красной линии" организовано от ст. м. "Шулявская" до ст. м. "Университет";
  • движение по "синей линии" организовано от ст. м. "Героев Днепра" до ст. м. "Теремки", без остановки на станциях "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого";
  • движение по "зеленой линии" организовано от ст. м. "Сырец" до ст. м "Выдубичи" - без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".

В КГГА сообщают, что ориентировочный интервал движения поездов составляет 40 минут. При этом график работы может оперативно меняться при необходимости.

Согласно сообщению, наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать с 8:00 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно будут работать как укрытия.

В КГГА напомнили, что наземный общественный транспорт с 14 марта работает в ограниченном составе и дали перечень маршрутов.

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Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

  • №24 - от ул. Лаврской до ст. м. "Арсенальная",
  • №62 - от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная",
  • №21 - через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна",
  • №73 - от ул. Милославской до ул. Каштановой,
  • №101 - через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна",
  • №103 - от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко,
  • №51 - от ст. м. "Бориспольская" до моста Патона,
  • №55 - от ст. м. "Бориспольская" до моста Патона,
  • №115 - от ул. Заслонова до моста Патона,
  • №114 - от ул. Милославской до пл. Дарницкой,
  • №114к - от ул. Милославской до ж. м. Радужный,
  • №47 - от ст. м. Нивки - до ул. Стеценко,
  • №69 - от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова,
  • №90 - от ул. Туполева до ул. Симиренко,
  • №22 - от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской,
  • №91 - ул. Анны Ахматовой - пл. Дарницкая - б-р Перова - Северный мост - ст. м. "Шулявская" - Севастопольска площадь - пл. Демеевская - ст. м. "Голосеевская",
  • №118 - от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов, №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется.

Другие маршруты работают по постоянным схемам.

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Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется.

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Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам: № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А.

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД - Контрактовая площадь"

Движение других маршрутов временно не осуществляется.

Как сообщал УНИАН, Киев продолжает жить в условиях военного положения. В КГГА рассказали о ситуации в городе.

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