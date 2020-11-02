В рамках проекта поиска работы "Дороги и работа" Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") 20 тысяч 168 человек в мае-октябре трудоустроились в дорожной отрасли.
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Об этом сообщила пресс-служба агентства на своей странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что за последние две недели октября был трудоустроен 1041 человек, а открытыми остаются еще 140 вакансий.
Пресс-служба подчеркнула, что программа "Большая стройка" продолжается в каждом регионе страны.
"На финишной прямой 3700 километров дорог", - сказано в сообщении.
Что этому предшествовало
- С марта в Украине продолжается проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.
- Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует отремонтировать около 6,8 тысячи километров автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тысячи километров больше, чем запланировано на 2020 год.
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