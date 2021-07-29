Перегруженные фуры будут штрафовать автоматически, а также увеличат количество комплексов весового контроля на дорогах.

В Украине с 1 октября начнут в автоматическом режиме штрафовать за нарушение норм габаритно-весового контроля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины и Национального совета реформ заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"На сегодняшний момент все соответствующие законодательные изменения для введения весового контроля проведены. До каникул Верховная Рада приняла все изменения ко всем кодексам, ко всем профильным законопроектам. Мы с 1 октября уже сможем выставлять штрафы в автоматическом режиме", — сказал Кубраков.

Также он добавил, что Украина в этом году планирует дополнительно установить 40 комплексов автоматического весового контроля, то есть к концу года их по всей стране должно быть 130-140.

Читайте такжеМинистр инфраструктуры похвастался успехами в борьбе с перегрузкой фурКак сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" (№3742).

Законом, в частности, предусматривается повышение ответственности автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм.

Так, штраф за превышение габаритно-весовых норм при перевозке деленого или неделенного груза без соответствующего разрешения составляет:

более 30% от установленных норм - 51 тыс. грн;

от 20% до 30% - 34 тыс. грн;

от 10% до 20% - 17 тыс. грн;

от 0% до 10% - 8,5 тыс. грн.

Штраф за перевозку грузов или пассажиров без необходимых документов составляет 17 тыс. грн, а международное перевозки пассажиров или грузов резидентами или нерезидентами Украины - 34 тыс. грн.

Также мы писали, что Рада увеличила штрафы за "пьяное" вождение и нарушение ПДД.

Автор: Дмитрий Шварц