Украина получила подтверждение экономической целесообразности проекта относительно национального перевозчика от французских консультантов.

В Украине начинается создание украинского национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Большое строительство: Авиация. Туризм", передает корреспондент УНИАН.

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"Сегодня мы возвращаем миру идею о европейском самолете. Теперь это общая мечта с нашими коллегами из Европы... В Украине есть замечательные мощности для полного цикла создания современного самолета... У нас есть мощности для серийного производства, включая обеспечение комплексной уже послепродажной поддержки", - отметил президент.

По его словам, в то же время Украина ведет переговоры с западными коллегами о создании у нас современного авиахаба для модернизации пассажирских самолетов в грузовые.

"Делаем новый мощный шаг - это наш национальный авиаперевозчик. Создание его, которое будет начато, можно сказать, официально уже сегодня...",- рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров в объединенных проектов в авиастроении.

Кроме того, Украина имеет подтверждение экономической целесообразности проекта относительно национального перевозчика от французских консультантов.

"Речь идет не только об увеличении прибыли и пассажиропотока, но и в целом вопрос статуса, имиджа и престижа нашего государства. Это наш национальный авиаперевозчик. Независимый от любых других групп...",- подчеркнул глава государства.

Он добавил, что национальный перевозчик имеет несколько рабочих названий, одно из которых - Ukrainian National Airlines.

Министерство инфраструктуры и компания Airbus подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по созданию государственного авиационного перевозчика.

Национальный авиаперевозчик: что необходимо знать

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании создать государственную авиакомпанию с самолетами, которые будут производиться государственным предприятием "Антонов".

ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее известных разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

18 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины.

Более подробно о создании национального авиаперевозчика читайте в материале УНИАН.

Автор: Антонина Доломанжи