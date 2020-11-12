Украинская энергетическая ассоциация выступает за сбалансирование ставки акциза на основные виды топлива: дизельное топливо, бензин и сжиженный газ.

Украинская энергетическая ассоциация настаивает на рассмотрении в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и вынесение в сессионный зал до конца текущего года проекта закона № 4098 от 15.09.2020, имплементация которого уже в следующем году будет способствовать снижению цен на бензины примерно на 3-4 гривни.

Об этом заявил исполнительный директор Украинской энергетической ассоциации Алексей Шульга.

"В условиях снижения мирового потребления нефти на фоне пандемии коронавирус есть очень удобный момент для принятия со стороны государства стабилизирующих шагов, которые обеспечат снижение цен на топливо. Для этого государству нужно быстро навести порядок в налоговой политике, в частности в части акцизного налога на произведенное в Украине и импортное топливо. Украинская энергетическая ассоциация выступает за справедливые условия работы на рынке нефтепродуктов, и наше мнение поддерживают другие ассоциации и эксперты. Нам нужно сбалансировать ставки акциза на основные виды топлива: дизельное топливо, бензин и сжиженный газ. На сегодня они значительно отличаются и являются необоснованными, в частности для бензина – 213,5 евро за 1000 литров, дизельного топлива – 139,5 евро за 1000 литров, сжиженный газ – 52 евро за 1000 литров. И это привело к тому, что в структуре потребления сжиженный газ за последние годы вытеснил бензин. Ранее потребление сжиженного газа было на уровне 8% от всего горючего, а на сегодня это уже около 25%. Акциз имеет прямое влияние на конечные цены для потребителей, потому что он существенно влияет в цену топлива, которую мы видим на стелах АЗС.

Хочу обратить внимание каждого, что налоговые преференции, которые государство предоставило в виде низкого акциза для такого вида топлива, как сжиженный газ, в Украине производится лишь в объеме не более 20% общего потребления. Остальное, а именно 80% сжиженного газа мы импортируем уплачивая за это валютой, и эти средства в подавляющем объеме направляются в Российскую Федерацию. При этом, по последним данным международных котировок могу сказать, что стоимость тонны сжиженного газа стоит дороже чем тонна бензина. Такая ситуация крайне опасна и экономически абсурдна, когда мы дотируем за счет наших граждан и бюджета покупку топлива из страны-агрессора", - отметил Алексей Шульга.

В Украинской энергетической ассоциации отмечают, что в Украине осталось только два действующих нефтеперерабатывающих завода, один из которых является государственным. Отечественные производители реально могут обеспечивать страну качественными отечественными бензинами и дизельным топливом в объеме не менее 50%-80% общего потребления. Для этого государство просто должно дать отечественной нефтепереработке конкурентно работать, создав равные условия в налогообложении и рыночные правила игры. Тем самым обеспечить сохранение отечественного производства и укрепление энергетической независимости нашей страны.

Для снижения акциза в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 4098, который предусматривает с 2021 года выравнивание ставок акциза на бензин, дизель и сжиженный газ до 139,5 евро за 1000 литров. Это окажет значительный эффект на снижение конечной стоимости бензина. Поскольку в конечной цене топлива заложено два налога - акцизный налог на топливо и НДС.

"По расчетам экспертов Ассоциации, при выравнивании акцизов на уровне 139,5 евро за 1000 литров, акциз на бензин будет снижена на 74 евро. При курсе НБУ в последнем квартале, что составляет 33,14 гривни за 1 евро, стоимость 1000 литров бензина уменьшится на 2454 гривни. Добавив еще НДС в размере 20% снижение достигнет 2945 гривень. Следовательно, уменьшение цены на 1 литре бензина должно составлять примерно 3 гривни.

Не следует забывать и о программах лояльности в сетях АЗС, где дополнительные скидки на топливо достигают до 4 гривень на литре. Таким образом, при средней стоимости горючего в размере 23 гривень за литр, реальная цена бензина может снизиться еще на 3-5 гривень, то есть почти на четверть.

Этот вопрос обсуждают уже более шести лет, а украинцы продолжают переплачивать и зависеть от монопольных поставщиков. Украинская энергетическая ассоциация неоднократно обращалась ко всем профильным государственным органам относительно неотложности решения этого вопроса. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен народными депутатами и законодательно урегулирован, а украинцы будут платить справедливую цену за бензин", - отметил Исполнительный директор Ассоциации Алексей Шульга.

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Автор: УНИАН