В Офисе президента еще подсчитывают, во сколько обойдется новая госавиакомпания

Кирилл Тимошенко уточнил, что самолеты "Антонова" могут легко обслуживать все региональные рейсы в Украине между городами и рейсы в ближайшие страны.

Рабочая группа продолжает подсчеты стоимости создания государственного авиаперевозчика с самолетами госпредприятия "Антонов", обсуждаются подходы к созданию и бюджет.

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Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Продолжаются подсчеты стоимости создания государственного авиаперевозчика. 28 апреля на совещании с президентом Украины участники рабочей группы обсуждали подходы к запуску такой авиакомпании. Сейчас идет бюджетирования. Мы выйдем с коммуникацией. Представим саму авиакомпанию, подход к работе. И все узнают стоимость ее создания", - цитирует пресс-служб Тимошенко.

Кирилл Тимошенко уточнил, что самолеты "Антонова" могут легко обслуживать все региональные рейсы в Украине между городами и рейсы в ближайшие страны.

"В любом случае "Антонов" - это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше за эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания - перевозить людей", - сказал он.

Кроме того, по словам Кирилла Тимошенко, национальная авиакомпания будет так называемой страховкой государства в случае каких-либо экстренных ситуаций.

"Да, есть рынок, есть авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то произойдет, есть на кого опереться - на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", - заявил заместитель руководителя Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании создать государственную авиакомпанию с самолетами, которые будут производиться государственным предприятием "Антонов".